В России выросла популярность одного вида кредитов

АФК: в первой половине 2024-го общий портфель на рынке факторинга вырос на 45 %

В первой половине 2024-го в России сохранились высокие темпы роста рынка факторинга (кредитования под залог дебиторской задолженности). О популярности одного вида кредитов, несмотря на высокую ключевую ставку, со ссылкой на данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК) сообщает «Коммерсантъ».

За шесть месяцев общий портфель факторинга увеличился на 45 процентов год к году, до 2,35 триллиона рублей. Представители отрасли объясняют спрос на такие услуги в условиях жесткой денежной-кредитной политики (ДКП) тем, что факторинговые договоры заключаются на короткий срок, поэтому размер ставки и стоимость фондирования имеют меньшее значение. На срок 60-70 дней реальная ставка привлечения ликвидности с учетом растущей инфляции становится дешевле, чем по кредитам, оформленным на срок более года, добавил исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Преимущественно, факторингом пользуются производители товаров народного потребления, представители торговли, промышленности и логистики, которым постоянно необходимы деньги для оборотных средств. По словам управляющего директора по факторингу Альфа-банка Павла Шишова, компании «вшивают» ставку за факторинг в себестоимость.

На фоне роста ключевой ставки размещение краткосрочной ликвидности и финансирование малого и среднего бизнеса становится одним из важных приоритетов ведущих банковских групп, добавил Шевченко. «Оборотные средства нужны "здесь и сейчас", тогда как с некоторыми инвестиционными проектами можно и подождать. И в условиях высоких ставок обслуживать краткосрочный долг проще», — поясняет директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что ожидаемое в июле очередное повышение ключевой ставки Банка России может привести не только к охлаждению экономики, но и к «тихому кризису» в банковской сфере. Дальнейшее ужесточение ДКП потребует срочной докапитализации системообразующих организаций. Повышение ставки приведет к проблемам у заемщиков, имеющих высокую долговую нагрузку. Они могут столкнуться с невозможностью погашать кредиты за счет новых заимствований, как делали ранее, отметили аналитики.