В российском городе нашли под землей старинную стену

В Тюмени археологи нашли под землей старинную оборонительную стену

В Тюмени российские археологи нашли под землей старинную стену. Об этом пишет портал 72.ru.

В ходе раскопок технологического колодца, расположенном в центре города, ученые обнаружили фрагмент деревянной оборонительной стены, построенной в XVII веке. «Была второй линией обороны Тюмени. Возведена в период с 1624 по 1628 год. Ранние историки считали, что данная линия обороны проходит между улицами Тургенева и Семакова, но благодаря раскопкам удалось установить точное расположение», — рассказала научный сотрудник Института проблем освоения Севера Светлана Цембалюк.

При этом уточняется, что первая оборонительная стена была обнаружена в районе музея «Городская дума». Тогда та находка помогла археологам определить, в каких местах города расположены другие сооружения, которые служили для защиты жителей от набегов неприятелей.

Ранее сообщалось, что ученые нашли в Ижевске клад со старинными монетами. В ходе экспедиции были обнаружены монеты 1782-1788 годов. Кроме того, среди них находились артефакты, относящиеся к 1801 году.