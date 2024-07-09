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04:30, 9 июля 2024Ценности

В сети появились снимки 49-летней Евы Лонгории в бикини без фотошопа

Папарацци опубликовали снимки актрисы Евы Лонгории в бикини без фотошопа

Фото: SplashNews.Com / Legion-media.ru

Папарацци запечатлели американскую актрису, продюсера и активистку Еву Лонгорию во время отдыха в Испании. Соответствующие снимки в сети опубликовало издание The Sun.

49-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» появилась на пляже со своим супругом Хосе Антонио Бастон и шестилетним сыном Сантьяго. На размещенных кадрах Лонгория предстала в бикини красного цвета, бежевой соломенной шляпе и черных солнцезащитных очках.

Фото: SplashNews.Com / Legion-media.ru

При этом можно заметить, что сами снимки не обработаны инструментами фотошопа, поскольку на задней поверхности бедра знаменитости присутствуют неровности кожи в виде целлюлита.

Ранее сообщалось, что Ева Лонгория снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Marie Claire Mexico. Тогда актриса предстала перед камерой в брюках и пиджаке, который она примерила на голое тело.

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      Мария Винар
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