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17:18, 10 июля 2024Ценности

43-летняя Натали Портман раскрыла секрет привлекательности

Актриса Натали Портман делает тканевые маски перед выходом на красную дорожку

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Американская актриса Натали Портман раскрыла секрет привлекательности. Соответствующее интервью публикует Grazia.

43-летняя звезда «Черного лебедя» рассказала, что очень любит корейские тканевые маски. По ее словам, она делает их перед выходом на улицу и красную дорожку.

Кроме того, знаменитость призналась, что является веганкой и прибегает к гиротонике — системе, включающей специальные упражнения на растягивание позвоночника. Также каждый месяц она с большим удовольствием посещает массажный салон.

В марте пользователи сети оценили преображение Натали Портман после развода с мужем, танцором балета Бенжаменом Мильпье.

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      Мария Винар
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