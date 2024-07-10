43-летняя Натали Портман раскрыла секрет привлекательности

Актриса Натали Портман делает тканевые маски перед выходом на красную дорожку

Американская актриса Натали Портман раскрыла секрет привлекательности. Соответствующее интервью публикует Grazia.

43-летняя звезда «Черного лебедя» рассказала, что очень любит корейские тканевые маски. По ее словам, она делает их перед выходом на улицу и красную дорожку.

Кроме того, знаменитость призналась, что является веганкой и прибегает к гиротонике — системе, включающей специальные упражнения на растягивание позвоночника. Также каждый месяц она с большим удовольствием посещает массажный салон.

В марте пользователи сети оценили преображение Натали Портман после развода с мужем, танцором балета Бенжаменом Мильпье.