Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:57, 10 июля 2024Мир

Еще одна страна решила передать Украине истребители F-16

Премьер Гар Стерке: Норвегия безвозмездно передаст Украине истребители F-16

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвегия решила безвозмездно передать Украине истребители F-16. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стерке, передает газета Verdens Gang (VG).

«Норвегия приняла решение о безвозмездной передаче Киеву шести истребителей F-16. Мы надеемся поставить их уже в 2024 году», — рассказал политик.

Он объяснил это решение тем, что укрепление противовоздушной обороны «имеет для Украины решающее значение на данный момент».

2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти королевства разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине, первые из них передадут «в ближайшее время».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Военного с «Адмирала Кузнецова» пытались завербовать. Ему предлагали устроить теракт на авианосце и сбежать в Финляндию

      Назван главный поставщик нефти в Китай и Индию

      Загрязненность Северо-Крымского канала после Чернобыля оценили

      Врач призвал россиян отказаться от вяленой рыбы и колбасы летом

      Германия решила пересмотреть отношения с Грузией из-за США и ЕС

      На планете Смертриос обнаружили водяной пар

      Россияне сообщили о превратившемся в живодерню укрытии в обстреливаемом ВСУ городе

      Иду Галич в новом образе оценили в сети фразой «наша Шакира»

      Огромные кабаны встревожили россиян

      Риски обрушения строительного рынка России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше