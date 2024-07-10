Еще одна страна решила передать Украине истребители F-16

Премьер Гар Стерке: Норвегия безвозмездно передаст Украине истребители F-16

Норвегия решила безвозмездно передать Украине истребители F-16. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стерке, передает газета Verdens Gang (VG).

«Норвегия приняла решение о безвозмездной передаче Киеву шести истребителей F-16. Мы надеемся поставить их уже в 2024 году», — рассказал политик.

Он объяснил это решение тем, что укрепление противовоздушной обороны «имеет для Украины решающее значение на данный момент».

2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти королевства разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине, первые из них передадут «в ближайшее время».