Мигранта осудили на восемь лет за изнасилование незнакомки

В Омске осудили на восемь лет уроженца Армении, изнасиловавшего незнакомку

В Омске суд приговорил к восьми годам лишения свободы 30-летего уроженца Армении, изнасиловавшего девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мигрант признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе 2023 года фигурант приехал в Омск к родственникам и встал на миграционный учет. Утром 2 сентября он ездил по городу на машине и заметил на автобусной остановке незнакомку. Мужчина насильно посадил ее в автомобиль, вывез в безлюдное место и, угрожая расправой, надругался над ней. Потерпевшая написала заявление в полицию.

«По результатам расследования в миграционную службу и трудовую компанию, предоставившую подсудимому служебный автомобиль, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — отметили в СКР.