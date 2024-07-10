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19:33, 10 июля 2024Силовые структуры

Мигранта осудили на восемь лет за изнасилование незнакомки

В Омске осудили на восемь лет уроженца Армении, изнасиловавшего незнакомку

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Омске суд приговорил к восьми годам лишения свободы 30-летего уроженца Армении, изнасиловавшего девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мигрант признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе 2023 года фигурант приехал в Омск к родственникам и встал на миграционный учет. Утром 2 сентября он ездил по городу на машине и заметил на автобусной остановке незнакомку. Мужчина насильно посадил ее в автомобиль, вывез в безлюдное место и, угрожая расправой, надругался над ней. Потерпевшая написала заявление в полицию.

«По результатам расследования в миграционную службу и трудовую компанию, предоставившую подсудимому служебный автомобиль, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — отметили в СКР.

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      Екатерина Кашурникова
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