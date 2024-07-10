Новые активы бывших сотрудников МВД России по делу о рекордной взятке арестованы

«Ъ»: СК арестовал новые активы экс-сотрудников МВД по делу о рекордной взятке

Следственный комитет (СК) России арестовал новые активы бывших сотрудников МВД России, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму пять миллиардов рублей, что является рекордом в истории ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По ходатайству следствия московские суды наложили обеспечительные меры на имущество экс-полицейских Георгия Сатюкова и его подчиненного Дмитрия Соколова из бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России. Под арестом находятся апартаменты в комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице площадью 200 квадратных метров кадастровой стоимостью 50 миллионов рублей, квартира в ЖК «Нежинский ковчег».

По версии следствия, полицейские вымогали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). Суд заочно арестовал Сатюкова и Соколова, поскольку они успели скрыться за границей. Они объявлены в международный розыск.