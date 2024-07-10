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15:14, 10 июля 2024Моя страна

Огромные кабаны встревожили россиян

Жители Новосибирска встретили на улице огромных кабанов

Кадр: Telegram-канал «Моя Первомайка»

Жители Первомайского района Новосибирска встревожились из-за встречи с крупными кабанами. Об этом сообщает VN.ru.

В соцсетях появилось видео с разгуливающими по улице животными. В Минприроды сообщили, что получали обращения о кабанах. «Это не дикие, а домашние кабаны, кто-то из жителей частного сектора, видимо, выращивает их на мясо и выпустил на прогулку», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве пообещали отправить инспектора, чтобы провести беседу с хозяином животных.

Местные жители рассказали, что часто замечают поросят на самовыгуле и некоторые животные пытаются сбежать.

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      Варвара Кошечкина
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