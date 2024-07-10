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08:11, 10 июля 2024Среда обитания

Психотерапевт оценил необходимость уходить в отпуск летом

Психотерапевт Кузнецов: отпуск летом необязателен

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Уходить в отпуск именно летом не обязательно для того, чтобы качественно отдохнуть. Необходимость брать перерыв от работы в определенное время года оценил психотерапевт, эксперт Лаборатории «Гемотест» Сергей Кузнецов, передают «Известия».

По словам Кузнецова, россияне привыкают к летнему отпуску еще со времен школьных каникул. Однако для организма важным является сам процесс отдыха, а не время года. Если же человеку хочется отдохнуть именно летом, но такой возможности нет, стоит определить, что конкретно привлекает его в таком отдыхе, а затем компенсировать потерю. Например, путевку в теплые края можно купить в любое время года.

Эксперт отметил, что даже небольшой отпуск в пять-шесть дней положительно скажется на физическом и психическом состоянии. Вместо длительного отдыха раз в год он посоветовал брать чаще более короткие перерывы. «Важно за этот промежуток времени не вовлекаться в рабочие процессы и не участвовать в обсуждении производственных вопросов даже дистанционно, по просьбе коллег и работодателей, иначе положительный эффект от отдыха заметно уменьшится», — подчеркнул Кузнецов.

Во время отпуска рекомендуется расслабляться физически и укреплять иммунитет. Помогут методики мышечной, дыхательной или ментальной релаксации. Также следует высыпаться, гулять, сбалансированно питаться и исключить стресс. Хорошо повлияет на состояние и отказ от рутины в пользу любимых хобби.

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      Александра Качан
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