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15:45, 10 июля 2024Бывший СССР

Российские военные поразили склад с ракетами ВСУ в Одесской области

Лебедев: российские военные поразили склад с ракетами ВСУ в Черноморске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные поразили склад с ракетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, склад располагался в порту Черноморска (ранее Ильичевск). В результате взрыв почувствовали жители Одессы.

«По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК (боекомплектами — прим. «Ленты.ру»), куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты», — добавил представитель пророссийского подполья.

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      Екатерина Грищенко
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