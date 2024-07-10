Российские военные поразили склад с ракетами ВСУ в Одесской области

Лебедев: российские военные поразили склад с ракетами ВСУ в Черноморске

Российские военные поразили склад с ракетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, склад располагался в порту Черноморска (ранее Ильичевск). В результате взрыв почувствовали жители Одессы.

«По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК (боекомплектами — прим. «Ленты.ру»), куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты», — добавил представитель пророссийского подполья.