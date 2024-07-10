Российские военные уничтожили более 100 солдат ВСУ в Николаевской области

Лебедев: ВС России уничтожили более 100 солдат ВСУ в Николаевской области

Российские военные уничтожили более 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате удара по Николаевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года», — сказал он.

Лебедев добавил, что в среду, 10 июля, по состоянию на 08:00 завалы на месте удара Вооруженных сил России еще разгребаются. По его словам, уничтожено было более сотни украинских солдат, при этом остальных увезли с места атаки машины скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщил о взрывах в Снигиревке в Николаевской области Украины. Он отметил, что взрывы прозвучали в ночь на 10 июля.