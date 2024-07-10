Российский бортпроводник попал на видео и прослыл секс-бомбой в сети

Бортпроводник российской авиакомпании попал на видео, которое стало вирусным в сети, и прослыл секс-бомбой. Ролик опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах показано, как сотрудник проводит инструктаж для пассажиров по правилам безопасности на борту. Запись набрала 98 тысяч репостов, 83 тысячи лайков и 2,5 тысячи комментариев.

«Его боялась турбулентность», «Кто машину в самолет пустил?», «Тот случай, когда досмотрела инструктаж», «Слышала, у него самолет сам взлетел», «Ни стыда, ни совести, ни номера рейса», «Когда турбулентность началась уже на земле», «Данный рейс заминирован секс-бомбой», — шутили пользовательницы.

Ролик также привлек внимание мужчин. «Ладно женский пол, но я почему посмотрел это 40 раз?», «Самолет можно не заправлять, он заправлен тестостероном», — иронизировали зрители.

Другие пользователи отметили, что лучшее в этой публикации — именно комментарии. «Ребят, я устала лайкать каждый комментарий», «Сохраню, чтобы перечитывать, когда будет грустно», — писали они.