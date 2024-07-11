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19:51, 11 июля 2024Ценности

Бывшая жена Мамаева высказалась о пластике Бузовой, Седоковой и Бородиной

Блогерша Алана Мамаева: Бородина, Седокова и Бузова не злоупотребляют пластикой

Фото: @alana_mamaeva

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева высказалась о пластических операциях певицы Анны Седоковой и телеведущих Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Об этом она поговорила с журналисткой Аленой Жигаловой.

Блогерша проанализировала фотографии знаменитостей и предположила, какие манипуляции они проводили со своей внешностью. По словам гостьи, Бородина прибегла только к косметологии, а именно ограничилась филлерами в губы и скулы и другими процедурами.

Седокова, по мнению Мамаевой, также не злоупотребляет хирургическими вмешательствами. «Мне кажется, она сделала ринопластику. Может, чуть сузила. По поводу лица — она лицо не трогала. Ну губы, наверное, тоже немножко филлеров было», — предположила она.

В заключение экс-супруга спортсмена оценила лицо Бузовой и заверила, что исполнительница — обладательница естественной внешности. «Она вся натуральная. Есть куча пластических хирургов, которые просто мечтают ее прооперировать, но она не хочет», — отметила Мамаева.

В апреле 2023 года бывшая жена Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры. Она объяснила, что у нее в организме наблюдался временный сбой, из-за которого ее вес упал до 46 килограммов.

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      Карина Черных
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