Главная героиня триллера «Сияние» скончалась в возрасте 75 лет

Главная героиня триллера «Сияние» Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет

Американская актриса Шелли Дюваль, известная ролью главной героини триллера «Сияние» по роману Стивена Кинга, скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Звезда кино умерла во сне в своем доме в штате Техас от осложнений, вызванных диабетом.

«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», — сказал Дэн Гилрой, ее спутник жизни с 1989 года.

Шелли Дюваль сыграла роль Вэнди в фильме Стенли Кубрика 1980 года «Сияние», ее партнером по съемочной площадке стал известный актер Джек Николсон, а лента была включена в список фильмов для сохранения в Библиотеке Конгресса США.

Дюваль номинировалась на премию BAFTA в 1978 и «Эмми» в 1988 и 1992 годах, а также получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1977.

3 июля сообщалось, что умер американский сценарист и режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Роберт Таун.