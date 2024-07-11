Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:35, 11 июля 2024Культура

Главная героиня триллера «Сияние» скончалась в возрасте 75 лет

Главная героиня триллера «Сияние» Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет
Шелли Дюваль в фильме «Сияние»

Шелли Дюваль в фильме «Сияние». Фото: KPA / Globallookpress.com

Американская актриса Шелли Дюваль, известная ролью главной героини триллера «Сияние» по роману Стивена Кинга, скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Звезда кино умерла во сне в своем доме в штате Техас от осложнений, вызванных диабетом.

«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», — сказал Дэн Гилрой, ее спутник жизни с 1989 года.

Шелли Дюваль сыграла роль Вэнди в фильме Стенли Кубрика 1980 года «Сияние», ее партнером по съемочной площадке стал известный актер Джек Николсон, а лента была включена в список фильмов для сохранения в Библиотеке Конгресса США.

Дюваль номинировалась на премию BAFTA в 1978 и «Эмми» в 1988 и 1992 годах, а также получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1977.

3 июля сообщалось, что умер американский сценарист и режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Роберт Таун.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США сообщили о разработке силового ответа на ситуацию с киевской больницей

      В Кремле назвали участвующие в конфликте на Украине страны

      На Украине отказались ждать вступление в НАТО «еще 75 лет»

      Назван размер военной поддержки Киева со стороны США при Байдене

      В российском регионе пятеро детей пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона

      Залужный сообщил о вступлении в новую должность

      Силы ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

      Главная героиня триллера «Сияние» скончалась в возрасте 75 лет

      Зеленского раскритиковали за визит в США за счет простых украинцев

      Путин приехал в «Ораниенбаум»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше