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15:23, 11 июля 2024Экономика

Минский завод захотел прекратить поставки вин в Россию после слов о «шмурдяке»

«РБК Вино»: Минский завод виноградных вин задумался о прекращении поставок в РФ

Фото: Kym Ellis / Unsplash

В Минском заводе виноградных вин (МЗВВ) намерены прекратить поставки своего алкоголя на российский рынок после слов участников винодельческого рынка РФ о качестве продукции белорусского предприятия. О подобных планах предприятия сообщает «РБК Вино» со ссылкой на заявление представителей МЗВВ.

Претензии к МЗВВ ранее, в частности, предъявил глава компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. Как отмечал бизнесмен, на белорусском предприятии производят алкогольную продукцию из импортного балка, который в обиходе называют «шмурдяком». Подобные поставки, по его словам, могут в дальнейшем привести к перезапуску канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного виноматериала. В свою очередь, другие представители отечественного винодельческого рынка заявили, что вышеуказанная продукция не имеет права называться вином.

Представители белорусского завода в ответ пояснили, что закупка виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран является «обычной мировой практикой производства виноградных вин». То же самое можно сказать и о транспортировке и разливе вина из европейских государств. Аналогичную практику применяют и представители МЗВВ.

В МЗВВ также напомнили, что поставки продукции белорусского завода на российский рынок осуществляются в тестовом режиме и в незначительных объемах. На фоне высоких таможенных пошлин при ввозе европейских виноматериалов в республику и роста цен на них завод в дальнейшем намерен прекратить невыгодную для себя практику. «МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — заявили представители предприятия.

В МЗВВ отметили, что весь производимый на заводе алкоголь соответствует действующим в стране техническим регламентам, включая требования о безопасности пищевой продукции. В то же время названия выпускаемых на МЗВВ согласуются с иностранными правообладателями. Речь, в частности, идет о таких марках как «Глера Спуманте Экстра Драй», «Грюнер Вельтлинер», «Рислинг», Airen Tres Amigos и других наименованиях. «МЗВВ строго соблюдает требования законодательства об интеллектуальной собственности», — резюмировали представители белорусского предприятия.

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