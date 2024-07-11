На Украине сообщили о взрывах и работе ПВО в Одесской области

В Одесской области прозвучали взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны, об этом сообщил в Telegram-канале глава общественного совета при областной военной администрации (ОВА) региона Сергей Братчук.
По его словам, Одесская область подверглась ударам и отражает атаку. «Больше угроз на эту минуту нет. Тревога длится до официального отбоя», — уточнил чиновник, не приведя дополнительной информации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в регионе длится почти час. Сигналы звучат по всей территории республики, включая подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей.
Днем 11 июля в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов, жителей призвали находиться в укрытиях.