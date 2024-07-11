Названа дата решения о переводе фигуранта по делу генерала Попова под домашний арест

Суд решит вопрос о переводе под домашний арест бизнесмена Моисеева 15 июля

Военный суд решит вопрос о переводе фигуранта уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова бизнесмена Сергея Моисеева 15 июля. Такую дату назвали РИА Новости в суде.

«Материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Моисееву назначены к рассмотрению 15 июля в 16:00», — уточнил собеседник агентства.

В этот же день в 14:00 суд рассмотрит ходатайство следствия о переводе под домашний арест генерала Попова, говорится в материале.

Ранее бизнесмен Сергей Моисеев, который является вторым фигурантом уголовного дела бывшего командующего 58-й армией, признал вину. Как уточнил источник ТАСС в силовых структурах, работает со следствием. Мужчина также погасил часть вмененного ему ущерба.