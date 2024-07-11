Названы пять частых ошибок на пути к идеальной фигуре

Чемпион по бодибилдингу Прыгунов призвал отказаться от перекусов, чтобы похудеть

Перекусы, отсутствие режима и стрессы не дают похудеть, считает сооснователь фитнес-платформы FitStars, чемпион по бодибилдингу и пауэрлифтингу Михаил Прыгунов. Пять самых распространенных ошибок на пути к идеальной фигуре он назвал в бесе с «Лентой.ру».

По мнению Прыгунова, в первую очередь нужно наладить питание. Эксперт призвал есть три раза в день, а остальные приемы пищи исключить. «Главная ошибка при перекусах — некорректная оценка их значимости и калорийности. Даже такие полезные продукты как фрукты, орехи, сухофрукты, злаковые батончики или кофе с молоком добавляют от 200 до 500 незапланированных килокалорий», — считает спортсмен. Он добавил, что необязательно насовсем отказаться от перекусов. При необходимости вполне допустимо съесть творог, авокадо или выпить стакан кефира.

Второй частой ошибкой худеющих Прыгунов назвал недосып. По его словам, недостаток сна в два раза увеличивает риск ожирения, так как организм не успевает восстанавливаться. Кроме того, накопление жира провоцирует повышение уровня гормона кортизола. «Самое очевидное последствие недосыпания — усиление аппетита. Уменьшение времени сна на два часа ведет к потреблению 500 лишних калорий», — заявил Прыгунов.

Третий фактор, который, по мнению специалиста, мешает похудеть — это употребление алкоголя. Эксперт уточнил, что сами спиртные напитки часто содержат не очень много калорий, но поскольку организм считает их ядом, то старается быстрее от них избавиться. В этот момент сжигание жиров подавляется на 73 процента, предупредил Прыгунов. Кроме того, он отметил, что при употреблении алкоголя снижается чувство меры и самоконтроля, что нередко приводит к перееданию.

Спортсмен также убежден, что вес может увеличиваться из-за хронического стресса. По его словам, лишние килограммы на фоне эмоционального напряжения появляются, когда человек заедает неприятности.

Наконец, пятой ошибкой при похудении, эксперт назвал отсутствие физической активности. По его словам, чтобы быстрее терять килограммы, важно регулярно заниматься спортом. Он посоветовал начинать с 15-минутных тренировок и постепенно наращивать их интенсивность и продолжительность.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.