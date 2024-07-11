Объявлены имена звезд синей дорожки VK Fest

VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки

Организаторы музыкального фестиваля VK Fest объявили имена звездных гостей синей дорожки мероприятия. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Ведущими шоу станут Дмитрий Позов, Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Алла Михеева, Ида Галич, Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. По синей дорожке в парке «Лужники» пройдут Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, Доминик Джокер, «Три дня дождя», Сергей Бурунов, LYRIQ, Александр Овечкин, тринадцать карат, Хабиб, Шура, Артемий Лебедев, LOVV66, Адель Вейгель, JANE AIR, Влад А4, Сати Казанова, Эльдар Джарахов, Азамат Мусагалиев, Yan Dilan, Милана Хаметова, Яна Чурикова, Катя Адушкина, Никита и Дарья Нагорные, Анастасия Волочкова, КЛИККЛАК, Егор Шип, Kamazz, Александр Цыпкин, Елена Крыгина, Слава Бустер и Дилара, Алена Жигалова («Алена, блин!»), Анна Цуканова-Котт, Аслан Шукаша, 10AGE и Анет Сай, Федор Чалов, Вера Вольт.

При этом свои номера исполнят Надежда Кадышева, Нюша, Татьяна Куртукова, Джиган, IOWA, Uma2rman, Женя Трофимов и «Комната культуры», «Моральный Кодекс», BLIZKEY и MIRAVI. Онлайн-трансляцию дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest 13 и 14 июля в 18:30.

По словам организаторов, в этом году особое внимание на фестивале будет уделено спорту и здоровому образу жизни. Это будет отражено в концепции синей дорожки: на подиуме разместился траволатор — привычные выходы к посетителям фестиваля превратятся в runway-шоу. Технологичные спецэффекты подчеркнут идею представления, а музыкальные номера свяжут все составляющие.

«Это не просто взаимодействие артистов и прессы в привычном формате светских дорожек, а настоящее технологичное шоу внутри фестиваля с уникальными номерами и артистами — некоторых из них не увидеть ни на одной из сцен фестиваля. Каждый год мы очень тщательно подходим к концепции нашего шоу. В этот раз отдаем дань уважения спортивной, суетной и любимой Москве. Шоу, как и сам город, — про ритм, движение и красоту», — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В лайнап московского VK Fest вошли 150 артистов и инфлюэнсеров, среди которых Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA, артисты нового шоу «VK Мегамикс» и секретный хедлайнер.

В течение обоих дней VK Fest пользователи «ВКонтакте» смогут следить за онлайн-трансляцией из «Лужников»: они увидят выступления на столичных Синей и Белой сценах, а также сюжеты с лучшими моментами фестивалей Уфы, Красноярска, Сириуса и Санкт-Петербурга.