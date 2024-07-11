Россиянин попался на нелегальной работе в Таиланде и предложил полицейским взятку

Арестованный в Таиланде россиянин предложил полиции взятку в миллионы рублей

Арестованный в Таиланде россиянин предложил полицейским взятку в 1 миллион бат (2,4 миллиона рублей). Об этом сообщает Khaosod.

42-летний Червенко попался на нелегальной работе на острове Пханган. Он сдавал мотоциклы в аренду, хотя не имел на это разрешения. Полиция связалась с ним под видом клиента и выяснила, что аренда стоила 2,8 тысячи бат (6,8 тысячи рублей) в неделю.

После ареста стало известно, что Червенко превысил срок действия визы на 175 дней.

Российские туристы массово устремились в Таиланд, с января по июнь 2024 года эту популярную курортную страну Азии посетили 867,7 тысячи соотечественников. По данным АТОР, некоторые туроператоры заметили двукратный рост продаж туров в Таиланд.

