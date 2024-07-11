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08:35, 11 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о массовых закупках наркошопами оружия в даркнете

«Лента.ру»: торговец утверждает, что в даркнете массово скупают оружие наркошопы

Фото: JARIRIYAWAT / Shutterstock / Fotodom

Наркошопы массово скупают в даркнете травматическое оружие для своих сотрудников. Об этом «Ленте.ру» в интервью рассказал торговец одного из оружейных магазинов в даркнете.

В его магазине продается как травматическое, так и боевое оружие. Его боевые «стволы» — это переделанное охолощенное оружие. При этом, по оценкам продавца, боевое уступает по популярности травматическому, которое массово скупают наркокурьеры или наркошопы для своих сотрудников.

С апреля по июнь в Подмосковье и Краснодаре случайно обнаруженные наркоторговцы трижды открывали огонь по полицейским. При этом в ход шли нелегальные пистолеты, предположительно, приобретенные в теневом сегменте интернета.

Статью «Ленты.ру» о торговле нелегальным оружием в даркнете полностью читайте тут.

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      Екатерина Кашурникова
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