Умер российский золотопромышленник и друг Высоцкого

В 96 лет умер золотопромышленник и герой книги Высоцкого Туманов

Умер 96-летний российский золотопромышленник и друг советского барда Владимира Высоцкого Вадим Туманов. Об этом сообщил журналист и исследователь жизни Высоцкого Антон Орехъ в своем Telegram-канале.

По его информации, Туманов был одним из главных людей в жизни Высоцкого, «в огромной степени определившим его мировоззрение».

Туманов стал героем книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча», в основу которой легла его биография. Также бард посвятил Туманову несколько песен.

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в украинском городе Белая Церковь. В 1948 году его осудили по статье о «шпионаже, терроре и антисоветской агитации», он провел восемь лет в лагерях на Колыме и восемь раз пытался сбежать. В 1956 году Туманов был освобожден и признан невиновным. Позже он начал организовывать артели.