Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:45, 11 июля 2024Россия

Умер российский золотопромышленник и друг Высоцкого

В 96 лет умер золотопромышленник и герой книги Высоцкого Туманов
Вадим Туманов

Вадим Туманов. Фото: Сергей Ведяшкин / агентство «Москва»

Умер 96-летний российский золотопромышленник и друг советского барда Владимира Высоцкого Вадим Туманов. Об этом сообщил журналист и исследователь жизни Высоцкого Антон Орехъ в своем Telegram-канале.

По его информации, Туманов был одним из главных людей в жизни Высоцкого, «в огромной степени определившим его мировоззрение».

Туманов стал героем книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча», в основу которой легла его биография. Также бард посвятил Туманову несколько песен.

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в украинском городе Белая Церковь. В 1948 году его осудили по статье о «шпионаже, терроре и антисоветской агитации», он провел восемь лет в лагерях на Колыме и восемь раз пытался сбежать. В 1956 году Туманов был освобожден и признан невиновным. Позже он начал организовывать артели.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ над российскими регионами

      Страны ЕС подготовили «наказание» Орбану за визит в Москву

      Умер российский золотопромышленник и друг Высоцкого

      Для съемки кино создали первую в мире камеру с ИИ

      В Госдуме высказались об итогах завершающегося весеннего призыва

      Арестованные за секс с учениками учительницы оказались «одержимыми мальчиками»

      В Донецке упала неразорвавшаяся ракета HIMARS

      В Конгрессе обязали Белый дом отчитаться о здоровье Байдена

      Сбер возобновит выдачи по «Семейной ипотеке»

      Назван самый популярный автомобиль в такси в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше