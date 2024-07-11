В России осудят украинца за шпионаж и призывы к терроризму и экстремизму

В прокуратуре Луганской народной республики (ЛНР) утвердили обвинительное заключение в отношении 32-летнего гражданина Украины Евгения Мисюкова (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Мисюков проходит обвиняемым по статьям 276 («Шпионаж»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Его дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый на территории ЛНР собирал сведения о местах дислокации российских военных и передавал их украинцам. Кроме того, с февраля 2022 по апрель 2023 года обвиняемый размещал в социальных сетях комментарии, содержащие призывы к терроризму и насильственным действиям против сотрудников российских правоохранительных органов.
Ранее Ростовский областной суд приговорил гражданина Украины к десяти годам лишения свободы за шпионаж в зоне специальной военной операции (СВО).