Вдова Караченцова раскрыла размер своей пенсии

Вдова Караченцова Поргина сообщила о пенсии в размере 56 тысяч рублей

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова актриса Людмила Поргина раскрыла размер своей пенсии. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Поргина сообщила, что государство ежемесячно выплачивает ей 56 тысяч рублей. Из этой суммы около 32 тысяч составляет столичная надбавка.

Актриса отметила, что ей не кажутся справедливыми большие пенсии московских артистов. «Ни Алиса Фрейндлих, ни Олег Басилашвили не получают повышенные пенсии, это только мы, в столице. Конечно, это большой вопрос в России — про пенсии. Я много путешествую по нашей стране, по старинным городам и вижу, как там живут люди на копейки», — поделилась она.

Ранее на размер пенсии пожаловалась народная артистка России Наталья Гвоздикова. Звезда фильма «Большая перемена» заявила, что не получает положенную ей надбавку.