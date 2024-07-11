Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:25, 11 июля 2024Культура

Вдова Караченцова раскрыла размер своей пенсии

Вдова Караченцова Поргина сообщила о пенсии в размере 56 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова актриса Людмила Поргина раскрыла размер своей пенсии. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Поргина сообщила, что государство ежемесячно выплачивает ей 56 тысяч рублей. Из этой суммы около 32 тысяч составляет столичная надбавка.

Актриса отметила, что ей не кажутся справедливыми большие пенсии московских артистов. «Ни Алиса Фрейндлих, ни Олег Басилашвили не получают повышенные пенсии, это только мы, в столице. Конечно, это большой вопрос в России — про пенсии. Я много путешествую по нашей стране, по старинным городам и вижу, как там живут люди на копейки», — поделилась она.

Ранее на размер пенсии пожаловалась народная артистка России Наталья Гвоздикова. Звезда фильма «Большая перемена» заявила, что не получает положенную ей надбавку.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о движении военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ

      Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол

      В работе некоторых разделов «Дзена» возникла проблема

      В Кремле заявили о готовности обсуждать безопасность на континенте

      Стало известно об оставшемся без единой заправки российском городе после обстрелов ВСУ

      Масштабы падения мировых запасов нефти подсчитали

      В России испытали бронеплиту для защиты объектов от дронов

      46-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте

      Командиру минометной батареи «Азова» дали срок за обстрел жилых домов Мариуполя

      В Кремле прокомментировали возможное участие России в новом саммите по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше