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20:13, 12 июля 2024Путешествия

Экипаж упавшего SSJ-100 успел подать сигнал бедствия

ТАСС: экипаж упавшего в Подмосковье SSJ-100 подал сигнал бедствия и пропал

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Экипаж упавшего в Подмосковье пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) успел подать сигнал бедствия, после чего пропал с радаров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Самолет потерпел крушение днем в пятницу, 12 июля, в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, борт рухнул в лесном массиве.

На борту самолета находились три члена экипажа. По предварительной информации, не выжил никто. На земле пострадавших нет. Воздушное судно вылетало из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П.А. Воронина во Внуково.

Самолет был произведен в 2014 году, его единственным эксплуатантом был «Газпром». За три часа до крушения борт проходил техническое обслуживание.

Свой первый полет борт совершил 16 декабря 2014 года. Самолет произвели на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Последний полет с пассажирами Sukhoi Superjet 100 совершил 3 мая, затем воздушное судно отправили на плановое обслуживание на завод.

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      Варвара Кошечкина
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