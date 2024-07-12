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21:45, 12 июля 2024Россия

Названа еще одна возможная причина крушения SSJ 100 в Подмосковье

ТАСС: двигатели Superjet могли отказать из-за попадания птиц

Фото: Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Одной из версий крушения авиалайнера Superjet 100 в Подмосковье мог стать отказ обоих двигателей из-за попадания в них птиц. Об этом ТАСС рассказал собеседник в авиационных службах.

Источник агентства пояснил, что столкновение самолета со стаей птиц на небольшой высоте и при небольшой скорости «приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации». Он напомнил, что схожий случай произошел в 2009 году в США, впоследствии прозванный как «чудо на Гудзоне». Тогда в оба двигателя взлетавшего Airbus попали птицы, но пилоты смогли благополучно посадить лайнер на реку.

Однако еще один собеседник ТАСС предположил, что у лайнера произошел критический отказ систем. По его мнению, причиной катастрофы стали проблемы с электроникой.

Самолет Superjet 100 потерпел крушение днем в пятницу, 12 июля, в Коломенском районе Подмосковья. Построенный в 2014 году лайнер рухнул в лесном массиве, вылетая из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П.А. Воронина во Внуково. За три часа до крушения борт проходил техническое обслуживание.

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      Марина Совина
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