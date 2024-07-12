Путин выразил уверенность в обеспечении безопасности Донбасса

Путин: Россия добьется обеспечения безопасности Донбасса

Россия добьется обеспечения безопасности Донбасса. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, передает ТАСС.

«Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких», — заявил российский лидер.

По его словам, обеспечение безопасности региона и проживающих там людей является ключевым вопросом.

Ранее Путин заявил, что то, что удары Киева по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не привлекают внимание Запада — большая ошибка.