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15:41, 12 июля 2024Бывший СССР

Путин выразил уверенность в обеспечении безопасности Донбасса

Путин: Россия добьется обеспечения безопасности Донбасса
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Pool / Reuters

Россия добьется обеспечения безопасности Донбасса. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, передает ТАСС.

«Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких», — заявил российский лидер.

По его словам, обеспечение безопасности региона и проживающих там людей является ключевым вопросом.

Ранее Путин заявил, что то, что удары Киева по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не привлекают внимание Запада — большая ошибка.

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      Валентин Карант
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