Невролог Разият Чупанова посоветовала метеочувствительным людям чаще гулять

Чтобы легче пережить изменения погоды, метеочувствительным людям надо чаще гулять, посоветовала невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Разият Чупанова. Способы побороть метеочувствительность она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, частые прогулки в любую погоду закаляют организм и улучшают его адаптивные способности, что помогает лучше переносить колебания погодных условий. Регулярная физическая активность и спорт также полезны для укрепления здоровья.

Справиться с метеозависимостью и улучшить иммунитет поможет и здоровое и сбалансированное питание, которое является профилактикой многих заболеваний, добавила доктор. Также чувствительным к переменам погоды людям следует избегать употребления алкоголя и никотина.

Помимо этого, как отметила врач, в профилактике метеозависимости крайне важен качественный сон продолжительностью 7-8 часов, так как хронический недосып негативно сказывается на функциях нервной системы.

Важно стараться уменьшить уровень стресса и не пренебрегать лечением тревожных и депрессивных расстройств, если таковые имеются. Эти факторы могут приводить к бессоннице, ночным пробуждениям, выбросу гормонов стресса, что может усилить метеочувствительность Разият Чупанова невролог

Ранее врач-терапевт Олеся Савельева призвала закалять сосуды для борьбы с метеочувствительностью. Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ и одеваться по погоде.