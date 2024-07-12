Новый цифровой сервис поможет московским выпускникам выбрать вуз

Ракова рассказала о сервисе для подбора вуза на основе результатов ЕГЭ

В Москве в рамках продолжающейся приемной кампании в вузы запустили сервис по персонифицированной рекомендации подходящих выпускнику высших учебных заведений и специальностей. Как рассказала вице-мэр Анастасия Ракова, этим сервисом только за последний месяц воспользовались свыше 100 тысяч раз. Сервис работает на базе МЭШ — Московской электронной школы.

«Выбор вуза для дальнейшего обучения — это важный этап, который предстоит пройти большинству старшеклассников и их родителям. Город стремится всесторонне помочь и поддержать выпускников и их семьи в этот непростой период, поэтому мы создали специальный сервис в МЭШ. Автоподборка рекомендованных специальностей и вузов для поступления формируется в том числе на основании результатов ЕГЭ и помогает сэкономить время на поиски подходящих образовательных учреждений» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, сервис дает информацию о возможностях конкретного выпускника для поступления, что позволяет выпускникам более осознанно подойти к решению важнейшего вопроса по выбору профессионального пути, эффективно реализуя свои знания и способности.

«За последний месяц, накануне подачи документов в вузы, сервис оказался актуальным и полезным: горожане обратились к нему более 100 тысяч раз», — сказала Ракова.

Чтобы получить персональную подборку с рекомендациями вузов, необходимо обратиться к разделу «Рекомендации» веб-сервиса «Портфолио учащегося» в МЭШ на сайте school.mos.ru. Автоподборка системы включает детальную информацию о предлагаемых вузах, в том числе количество специальностей, которые удовлетворяют результатам ЕГЭ и запросам выпускника.

Если по выбранному направлению предусмотрен уровень бакалавриата, появится соответствующая запись. Также учащиеся увидят наличие бюджетного и платного отделения по всем специальностям, количество мест и количество баллов, которое необходимо набрать для зачисления.

В Москве ранее были подведены результаты основного этапа ЕГЭ. Мэр Сергей Собянин отметил, что по сравнению с прошлым годом выпускников с высокими баллами стало на 40 процентов больше.

