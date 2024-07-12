У Александринского театра сменился худрук

Художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге станет режиссер Никита Кобелев. Об этом в театральной пресс-службе в пятницу, 12 июля, рассказали РИА Новости.
В пресс-службе отметили, что народный артист России Валерий Фокин, занимавший пост худрука более 20 лет, станет президентом Александринского театра. Новая должность актера и режиссера уже указана на сайте Александринки.
Новый художественный руководитель объяснил «Интерфаксу» кадровую перестановку тем, что в театре «немного изменилась конфигурация». Он отметил, что Фокин остается в Александринке.
78-летний Фокин также работал в «Современнике», Драмтеатре имени Ермоловой и Центре имени Мейерхольда.
Кобелев — выпускник режиссерского факультета ГИТИСа 2011 года. Он работал режиссером-постановщиком и помощником худрука в Театре имени Маяковского. В июне 2023 года Кобелев стал главным режиссером Александринки, сменив на этом посту заслуженного артиста России Николая Рощина.
Ранее новые руководители были назначены в «Современнике», Театре сатиры и Театре Романа Виктюка.