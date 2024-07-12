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18:13, 12 июля 2024Бывший СССР

Украинские депутаты обсудили замену одной буквы в названии города

Украинские депутаты не поддержали переименование города Бровары в Бровари

Фото: Alka579 / Wikipedia

В Киевской области депутаты горсовета обсудили переименование города Бровары. Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

Действующее название «Бровары» предлагалось заменить на украинское «Бровари». Однако 24 из 27 присутствовавших на заседании депутатов не поддержали данное решение, заявив о его нецелесообразности.

«Сегодня соответствующим образом оформленное обращение уже направлено в Верховную Раду. Окончательное слово — за Верховной Радой», — написал Сапожко.

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      Екатерина Грищенко
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