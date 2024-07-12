Украинские депутаты обсудили замену одной буквы в названии города

Украинские депутаты не поддержали переименование города Бровары в Бровари

В Киевской области депутаты горсовета обсудили переименование города Бровары. Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

Действующее название «Бровары» предлагалось заменить на украинское «Бровари». Однако 24 из 27 присутствовавших на заседании депутатов не поддержали данное решение, заявив о его нецелесообразности.

«Сегодня соответствующим образом оформленное обращение уже направлено в Верховную Раду. Окончательное слово — за Верховной Радой», — написал Сапожко.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели дерусифицировать названия еще 83 населенных пунктов. Предложения рассмотрели в комитете Верховной Рады в соответствии с рекомендациями Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов.