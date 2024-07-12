В крушении Superjet заподозрили ремонтников

Mash: Superjet под Коломной мог упасть из-за некачественного ремонта

В качестве одной из основных версий крушения лайнера Superjet 100 под Коломной назвали некачественную сборку во время ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источники канала утверждают, что во время набора высоты самолет разогнался до вертикальных 40 метров в секунду при норме в 12-15. При такой перегрузке экипаж мог потерять сознание, а оба двигателя — отказать.

Mash указывает, что подобные случаи встречались в 2010 и 2018 годах. В частности, в одном из случаев ремонтники установили переключатель управления стабилизатором вверх ногами.

Вечером 12 июля стало известно, что на Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина пришли с обыском после крушения SSJ 100 в Подмосковье. Именно на этом предприятии ремонтировался упавший борт. Следователей интересовала заводская документация. Была ли она изъята в ходе обыска, не уточняется.