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22:31, 12 июля 2024Россия

В крушении Superjet заподозрили ремонтников

Mash: Superjet под Коломной мог упасть из-за некачественного ремонта

Фото: Sergei Mikhailichenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

В качестве одной из основных версий крушения лайнера Superjet 100 под Коломной назвали некачественную сборку во время ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источники канала утверждают, что во время набора высоты самолет разогнался до вертикальных 40 метров в секунду при норме в 12-15. При такой перегрузке экипаж мог потерять сознание, а оба двигателя — отказать.

Mash указывает, что подобные случаи встречались в 2010 и 2018 годах. В частности, в одном из случаев ремонтники установили переключатель управления стабилизатором вверх ногами.

Вечером 12 июля стало известно, что на Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина пришли с обыском после крушения SSJ 100 в Подмосковье. Именно на этом предприятии ремонтировался упавший борт. Следователей интересовала заводская документация. Была ли она изъята в ходе обыска, не уточняется.

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      Марина Совина
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