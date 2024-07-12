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00:46, 12 июля 2024Мир

В штабе Байдена рассказали о нулевых шансах на переизбрание и возможной кандидатуре Харрис

NBC: в штабе Байдена рассказали о сомнениях в его победе
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

Несколько ближайших союзников президента Джо Байдена, включая членов предвыборного штаба, рассказали NBC News, что считают его шансы на победу нулевыми.

Собеседники телеканала выразили мнение, что действующему главе государства следует уйти из гонки и позволить выдвинуться от Демократической партии кому-то другому, например вице-президенту Камале Харрис.

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Один из источников NBC сообщил, что штаб Байдена начал «тихо оценивать жизнеспособность» Харрис против Дональда Трампа. В частности, там заказали новый опрос среди американцев. Представитель Демократической партии отметил, что проверка позиций Харрис в противостоянии с Трампом была бы познавательной и могла бы стать одной из причин, которая потенциально убедила бы Байдена выйти из гонки.

Ранее актер и сторонник Демокартической партии Джордж Клуни призвал Байдена не участвовать в президентских выборах. По его словам, мнение актера о небольших шансах главы государства на переизбрание совпадает «с мнением каждого сенатора, конгрессмена и губернатора», с которыми Клуни переговорил в частном порядке.

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      Сергей Грехов
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