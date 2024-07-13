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16:41, 13 июля 2024Россия

Байдену поставили диагноз

Пушков: у Байдена налицо все признаки болезни Паркинсона

Фото: White House / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден может страдать от болезни Паркинсона, также у него присутствуют признаки ментальных сбоев. Такой диагноз американскому лидеру в интервью «Парламентской газете» поставил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Сейчас в США уже не в кулуарах, а публично говорят о том, что у Байдена болезнь Паркинсона. Все ее признаки у него налицо. Главный вопрос: может ли его состояние улучшиться? Но чем дальше, тем чаще у него стали проявляться признаки сенильности — активного старения и ментальных сбоев», — заявил Пушков, добавив, что отдельные оговорки американский лидер допускал еще перед встречей с Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года.

Опубликовав ссылку на интервью в своем Telegram-канале, Пушков добавил, что на саммите НАТО «Байден подтвердил худшие опасения на свой счет», а его «чудовищные оговорки» испортили встречу.

«Даже если Байден дотянет до партийного съезда в августе, где будут окончательно определять кандидата от демократов на ноябрьских выборах, там может случиться политический мятеж. Не исключаю, что Байдена могут просто снять с выборов», — предположил Пушков.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский пообещал забыть ошибку Байдена, который на саммите НАТО назвал его Путиным. Оговорку лидера США Зеленский прокомментировал во время своего визита в Ирландию.

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      Олег Давыдов
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