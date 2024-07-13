Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:03, 13 июля 2024Мир

Маск рассказал о секретной сделке от Еврокомиссии

Маск: Еврокомиссия предложила незаконную секретную сделку, но X отказалась
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, что Еврокомиссия предлагала его соцсети Х «секретную незаконную сделку» в обмен на отказ штрафовать соцсеть. Подробностями сделки он поделился в соцсетях.

«Еврокомиссия предлагала Х незаконную секретную сделку: если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре высказывания (в соцсети), они бы не стали нас штрафовать», — отметил Маск.

По словам бизнесмена, другие платформы, в отличие от его соцсети, якобы пошли на эту сделку.

Расследования по делу X начались еще в декабре 2023 года, в том числе по поводу того, как платформа обрабатывает контент после нападения ХАМАС на Израиль. На данный момент разбирательство против X продолжается.

Ранее сообщалось, что Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа. Размер пожертвования не указывается, отмечается только, что «сумма значительная».

В мае сообщалось, что Трамп готов сделать Маска своим консультантом в случае победы на президентских выборах. Это позволило бы бизнесмену влиять на некоторые вопросы экономики и безопасности границ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Только США имеют контроль над беспилотниками на греческих базах». Афины открестились от удара ATACMS по Севастополю

      Стала известна личность белгородского дезертира

      Отец подозреваемой в расправе над сыном в Перми оказался подполковником МВД

      В ОДКБ пообещали начислить Армении взнос после отказа платить

      Следствие проверит звонки бывшего замминистра обороны Иванова

      Маск рассказал о секретной сделке от Еврокомиссии

      Раскрыты подробности обвинения захватчику заложников в ростовском СИЗО

      Подпольщик Лебедев сообщил о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

      Россия и ОДКБ предложили НАТО диалог о новой системе безопасности

      В Северной Корее осудили итоговую декларацию саммита НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше