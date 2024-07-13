Маск рассказал о секретной сделке от Еврокомиссии

Маск: Еврокомиссия предложила незаконную секретную сделку, но X отказалась

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, что Еврокомиссия предлагала его соцсети Х «секретную незаконную сделку» в обмен на отказ штрафовать соцсеть. Подробностями сделки он поделился в соцсетях.

«Еврокомиссия предлагала Х незаконную секретную сделку: если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре высказывания (в соцсети), они бы не стали нас штрафовать», — отметил Маск.

По словам бизнесмена, другие платформы, в отличие от его соцсети, якобы пошли на эту сделку.

Расследования по делу X начались еще в декабре 2023 года, в том числе по поводу того, как платформа обрабатывает контент после нападения ХАМАС на Израиль. На данный момент разбирательство против X продолжается.

Ранее сообщалось, что Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа. Размер пожертвования не указывается, отмечается только, что «сумма значительная».

В мае сообщалось, что Трамп готов сделать Маска своим консультантом в случае победы на президентских выборах. Это позволило бы бизнесмену влиять на некоторые вопросы экономики и безопасности границ.