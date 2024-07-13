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11:30, 13 июля 2024Экономика

Национализированный алкогольный завод приостановит производство в России

РБК: национализированный алкогольный завод «Арианта» приостановит производство

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Национализированный алкогольный производитель, принадлежавший холдингу «Ариант», приостановит производство из-за отсутствия финансирования на фоне ареста счетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо компании, направленное поставщикам.

Отмечается, что «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) проинформировал сеть «Красное и Белое» о планах приостановить производство. В письме объясняется, что такое решение было принято из-за отсутствия необходимого объема финансирования производственной деятельности. Как уточняется, причиной стал длительный период обеспечительных мер, которые наложены арбитражным судом Челябинской области в рамках национализации активов холдинга.

В ЦПИ выразили надежду, что приостановка производства будет временной и позволит предприятию сфокусироваться на сохранении производственных мощностей. Кроме того, как сообщается, возобновление работы в полном объеме запланировано на октябрь этого года.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что четыре предприятия группы компаний «Ариант», изъятые по иску Генпрокуратуры в пользу государства, перешли под управление «РСХБ-Финанс». По данным ЕГРЮЛ, с 22 мая «РСХБ-Финанс» управляет «Кубань-Вино», «Агрофирма "Южная"», «Агрофирма "Ариант"» и «ЦПИ — Ариант».

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      Кристина Есикова
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