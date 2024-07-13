Британский академик Саква раскрыл три уровня конфликта на Украине

Конфликт на Украине протекает на трех уровнях. В интервью РБК их раскрыл почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква.

По словам британского академика, ситуация разворачивается на внутриукраинском, европейском и глобальном уровнях. Последний представляет собой отношения между Россией и США.

Саква выразил мнение, что именно третий уровень конфликта имеет ключевое значение. «Мы живем в мире, где фундаментальные решения о международной политике принимаются в Вашингтоне — не в отрыве от остального мира, конечно, но решающее слово все равно за США», — заключил ученый.

Он также отметил, что именно Штаты помешали заключению мирных договоренностей на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что НАТО выбрал курс на военное столкновение с Россией. По его словам, альянс намерен продолжить поставлять Киеву современное оружие.