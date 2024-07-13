Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:55, 13 июля 2024Бывший СССР

Раскрыты три уровня конфликта на Украине

Британский академик Саква раскрыл три уровня конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Конфликт на Украине протекает на трех уровнях. В интервью РБК их раскрыл почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква.

По словам британского академика, ситуация разворачивается на внутриукраинском, европейском и глобальном уровнях. Последний представляет собой отношения между Россией и США.

Материалы по теме:
«Он худший президент в истории» Как прошли дебаты Трампа и Байдена и что они сказали о Путине и конфликте на Украине?
«Он худший президент в истории»Как прошли дебаты Трампа и Байдена и что они сказали о Путине и конфликте на Украине?
28 июня 2024
«Он проявил смелость и характер» Виктор Орбан решил помочь России и Украине начать переговоры. Каковы его шансы на успех?
«Он проявил смелость и характер»Виктор Орбан решил помочь России и Украине начать переговоры. Каковы его шансы на успех?
12 июля 2024

Саква выразил мнение, что именно третий уровень конфликта имеет ключевое значение. «Мы живем в мире, где фундаментальные решения о международной политике принимаются в Вашингтоне — не в отрыве от остального мира, конечно, но решающее слово все равно за США», — заключил ученый.

Он также отметил, что именно Штаты помешали заключению мирных договоренностей на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что НАТО выбрал курс на военное столкновение с Россией. По его словам, альянс намерен продолжить поставлять Киеву современное оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Австралия обвинила супружескую пару из России в шпионаже. Почему Москву призвали не вмешиваться в дело?

      В Белгородской области сообщили о раненных после обстрела Шебекино

      Российские средства ПВО сбили несколько украинских ракет и беспилотников

      В России ответили на обвинения Австралии в шпионаже

      Глава ГУР назвал реальной угрозу наступления российских войск с севера

      Американскому доллару предрекли крах из-за антироссийских санкций

      Премьер Грузии назвал членство страны в НАТО реалистичным

      Российские войска поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ

      Размещение американских ракет в Европе назвали сигналом России

      Черные ящики упавшего в Подмосковье самолета доставили в лабораторию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше