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23:43, 13 июля 2024Россия

Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед гибелью самолета

«Известия»: перед крушением пилот SSJ-100 говорил диспетчеру о наборе высоты
Бортовые самописцы самолета SSJ-100

Бортовые самописцы самолета SSJ-100. Фото: Межгосударственный авиационный комитет/РИА Новости

Перед гибелью самолета SSJ-100 в Подмосковье пилот лайнера и диспетчер обсуждали набор высоты и дальнейший полет во Внуково. Об этом стало известно «Известиям», в распоряжении которых оказалась расшифровка последних переговоров диспетчера с пилотом самолета.

В 14:57 мск экипаж самолета доложил о наборе высоты, после чего диспетчер уточнил, готов ли самолет лететь во Внуково. Пилот говорит о готовности лететь во Внуково и утверждает, что выше 10 тысячи футов набирать высоту необходимости нет.

На это диспетчер рекомендует «на текущем курсе до команды 10 тысяч футов набирать и сохранять». «На текущем курсе набираю и сохраняю», — отвечает пилот самолета. В 14:58 экипаж на запросы диспетчера не реагирует, после чего он связывается с другими самолетами в округе и просит связаться с SSJ-100. Когда это не приносит результаты, то диспетчер просит понаблюдать в небе и на земле, не видно ли лайнер, связь с которым пропала.

SSJ-100 разбился 12 июля около Коломны. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находилось три члена экипажа, им выжить не удалось.

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      Марина Совина
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