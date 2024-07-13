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13:04, 13 июля 2024Интернет и СМИ

В популярном мессенджере появится новая бесплатная функция

WABetaInfo: в WhatsApp появится функция перевода всех сообщений в чатах

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность переводить все сообщения в чате на другой язык. Как отмечает портал WABetaInfo, сейчас новая функция, которая будет бесплатной для пользователей, находится на этапе разработки.

Нововведение уже замечено в бета-версии приложения под номером 2.24.15.9. Авторы материала отмечают, что полный перевод чатов станет логическим продолжением перевода отдельных сообщений — эта функция была замечена в предыдущей версии мессенджера.

«Похоже, что WhatsApp разрабатывает собственную внутреннюю технологию перевода сообщений. Этот подход по-прежнему сохраняет сквозное шифрование, поскольку мессенджер будет обрабатывать сообщения на устройстве. Поэтому WhatsApp будет необходимо загрузить некоторые языковые пакеты для перевода», — говорится в материале.

В первое время планируется поддержка лишь шести языков — русского, английского, арабского, испанского, португальского (Бразилия) и хинди, однако список будет расширяться. Даты полноценного релиза новой функции пока неизвестны.

Ранее в Госдуме разъяснили планы по блокировке WhatsApp. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, мессенджер нужно не столько блокировать, сколько «создавать ему проблемы, как-то замедлять».

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      Олег Давыдов
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