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02:25, 13 июля 2024Интернет и СМИ

В США сообщили Зеленскому плохие новости о F-16

NI: F-16 вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Истребители F-16, которые планируется передать украинской армии, не смогут выжить в подконтрольном России воздушном пространстве. Об этом предупредил обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.

По его словам, эти самолеты слишком заметны, благодаря чему их легко обнаружить. Кроме того, как отметил Касс, они уже устарели для конфликтов, поэтому не выживут в бою против технологичной армии. «F-16 не станет волшебной палочкой для [президента Украины Владимира] Зеленского», — резюмировал он.

Ранее замглавы офиса украинского президента (ОП) Игорь Жовква сообщил, что Бельгия поставит Киеву 30 истребителей F-16 к 2028 году.

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      Марина Совина
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