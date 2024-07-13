В США заявили о превосходстве арктического флота России

Экс-главком НАТО Ставридис заявил о превосходстве арктического флота России

Российский ледокольный флот превосходит любые аналогичные суда стран НАТО. Об этом отставной адмирал Военно-морских сил США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил в статье для Bloomberg.

Он указал, что Россия расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот, отметив, в частности, вышедший на первые испытания головной патрульный корабль «Иван Папанин». По мнению экс-главкома НАТО, российские суда обладают значительным наступательным потенциалом, которым не могут похвастаться корабли аналогичного класса стран Североатлантического альянса.

Ранее издание Asia Times называло ледокол «Иван Папанин» фактором, способным обеспечить преимущество России в арктическом регионе. Как считает автор материала, заводские ходовые испытания нового патрульного корабля ледового класса свидетельствуют об усилении стратегического внимания Москвы к Арктике.