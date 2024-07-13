Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:20, 13 июля 2024Мир

В США заявили о превосходстве арктического флота России

Экс-главком НАТО Ставридис заявил о превосходстве арктического флота России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский ледокольный флот превосходит любые аналогичные суда стран НАТО. Об этом отставной адмирал Военно-морских сил США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил в статье для Bloomberg.

Он указал, что Россия расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот, отметив, в частности, вышедший на первые испытания головной патрульный корабль «Иван Папанин». По мнению экс-главкома НАТО, российские суда обладают значительным наступательным потенциалом, которым не могут похвастаться корабли аналогичного класса стран Североатлантического альянса.

Ранее издание Asia Times называло ледокол «Иван Папанин» фактором, способным обеспечить преимущество России в арктическом регионе. Как считает автор материала, заводские ходовые испытания нового патрульного корабля ледового класса свидетельствуют об усилении стратегического внимания Москвы к Арктике.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Найдены тела пилотов упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet 100

      Бывший депутат Рады назвал путь решения конфликта для Украины

      Посол России высказался о курсе НАТО

      Россиянам не покажут Олимпиаду

      Зрители освистали Джоковича на Уимблдоне

      В России отреагировали на опубликованный Германией план войны с Москвой

      В кабмине назвали возможный максимальный срок за организацию мятежа

      Автобус с туристами попал в крупную аварию в Турции

      Кейт Миддлтон пропустит королевский турнир из-за химиотерапии

      Делом о крушении Superjet 100 в Подмосковье займется центральный аппарат СК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше