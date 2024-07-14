Стало известно о возможном местонахождении стрелка во время выступления Трампа

CNN: стрелок находился на крыше за пределами места проведения митинга Трампа

Стрелок, предположительно, находился на крыше здания за пределами места проведения митинга кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Несколько источников в правоохранительных органах называли этого человека снайпером, хотя дополнительные подробности не приводятся», — сказано в сюжете.

Кроме того, журналисты уточнили, что несколько человек могли получить ранения при стрельбе во время выступления Трампа.

Во время выступления политика началась стрельба. Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил покушение на Дональда Трампа, назвав произошедшее «неприемлемым актом насилия».

В ФБР заявили, что не будут комментировать инцидент со стрельбой. Расследование ведет Секретная служба США.