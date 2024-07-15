Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 15 июля 2024Наука и техника

Новые нейронные сети предложили создать из света

Nature Physics: новые нейронные сети реализуют с помощью оптики

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые Института науки о свете Общества Макса Планка предложили новую реализацию нейронной сети на оптической системе, которая может сделать машинное обучение более энергоэффективным в будущем. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Physics.

Машинное обучение и искусственный интеллект требуют все более сложных нейронных сетей, что приводит к значительным затратам энергии и времени на обучение. Например, обучение GPT-3 потребляло более 1000 мегаватт-час энергии, что эквивалентно ежедневному потреблению небольшого города.

Материалы по теме:
«Будущее уже наступило» Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
«Будущее уже наступило»Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
2 ноября 2021
Со скоростью света. Как квантовые компьютеры изменят мир и жизнь россиян?
Со скоростью света.Как квантовые компьютеры изменят мир и жизнь россиян?
3 ноября 2021

Переход к нейроморфным вычислениям предполагает замену нейронных сетей, реализованных на архитектуре фон Неймана, физическими нейронными сетями, имитирующими работу мозга. Оптика и фотоника особенно перспективны в этой области, так как они минимизируют энергопотребление и позволяют выполнять вычисления на высоких скоростях. Однако до сих пор существовали две основные проблемы: необходимость в лазере высокой мощности для создания оптической нейросети и отсутствие эффективного метода обучения таких сетей.

В новом подходе, который решает эту проблему, входные данные запечатлеваются через изменение пропускания света, что позволяет обработать входной сигнал произвольным образом. Это позволяет избежать сложных физических взаимодействий и требует световых полей меньшей мощности.

С помощью моделирования авторы показали, что их метод может использоваться для задач классификации изображений с той же точностью, что и цифровые нейронные сети. Это открывает новые возможности для нейроморфных устройств, позволяя проводить машинное обучение на широком спектре платформ.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Он не верит в победу». В Раде обвинили главкома ВСУ в готовности капитулировать и подписать соглашение с Россией

      В РАН заявили о необходимости кандидата-супергероя для победы над Трампом

      Новые нейронные сети предложили создать из света

      Байден рассказал о расследовании покушения на Трампа

      В Сомали во время трансляции Евро пять человек погибли при взрыве заминированной машины

      Популярная актриса показала обнаженное фото в честь 61-летия

      На Украине возмутились «социоциду и энергомору» в Киеве

      Девушка решила развестись с мужем из-за одной неприятной привычки

      В российском регионе объявили воздушную опасность и угрозу атаки беспилотников

      На Крымском мосту временно перерыли движение автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше