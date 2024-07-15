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15:27, 15 июля 2024Путешествия

Таиланд продлил действие безвизового режима для россиян

Thailand Business News: Таиланд продлил действие безвизового режима для россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти Таиланда с 15 июля продлили действие 60-дневного безвизового режима для граждан 93 стран, в том числе России. Об этом сообщает Thailand Business News.

По информации издания, такое решение было принято для привлечения еще большего количества иностранных туристов и стимулирования экономики государства.

Российские туристы массово устремились в Таиланд, с января по июнь 2024 года эту популярную курортную страну Азии посетили 867,7 тысячи соотечественников. По данным АТОР, некоторые туроператоры заметили двукратный рост продаж туров в Таиланд.

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