Thailand Business News: Таиланд продлил действие безвизового режима для россиян

Власти Таиланда с 15 июля продлили действие 60-дневного безвизового режима для граждан 93 стран, в том числе России. Об этом сообщает Thailand Business News.

По информации издания, такое решение было принято для привлечения еще большего количества иностранных туристов и стимулирования экономики государства.

Российские туристы массово устремились в Таиланд, с января по июнь 2024 года эту популярную курортную страну Азии посетили 867,7 тысячи соотечественников. По данным АТОР, некоторые туроператоры заметили двукратный рост продаж туров в Таиланд.

