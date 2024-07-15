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03:39, 16 июля 2024Экономика

У Росавтодора нашли слишком много незавершенных проектов

РБК: Счетная палата нашла у Росавтодора слишком много незавершенных проектов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Счетная палата нашла у Росавтодора слишком много незавершенных проектов, дорожное агентство слишком медленно сокращает объемы незавершенного строительства. С заключениями аудиторов ознакомился РБК.

По состоянию на 1 сентября прошлого года у Росавтодора насчитывалось 374 объекта незавершенного строительства. Эффективность мер, направленных на снижение объемов этих проектов, в Счетной палате сочли «недостаточной».

Как отметил аудитор палаты Валерий Богомолов, задержки в реализации строительных объектов ведут «к снижению эффективности расходов федерального бюджета».

Кроме того, Счетная палата выявила большое количество работ, конечная цена которых превышает выделяемую из федерального бюджета сумму на их реализацию. Также зачастую отсутствует первичная учетная документации по учету этих работ

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      Марина Совина
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