В регионах России распространили фейк об отравленной воде

В новых регионах России распространили фейк об отравленной воде

В региональных каналах Telegram-пользователями стала распространяться информация о якобы отравленной воде под брендом «Святой источник». Чаще всего подобные публикации можно увидеть в чатах жителей Донецкой народной республики. Наиболее часто встречается сообщение пользователя с именем «Игорь Z».

Авторы сообщений ссылаются на информацию от неназванного источника, а посты не содержат фактов, которые бы доказывали наличие в российских регионах партий отравленной воды. Также сообщения содержат просьбу о максимальном распространении информации.

Региональные службы, такие как Роспотребнадзор или Минздрав, не сообщали об участившихся случаях отравления водой.

Местные жители с недоверием отнеслись к информации об отравленной воде. Так, волонтер Андрей Лысенко на камеру выпил воду «Святой источник». Среди комментариев к публикациям на тему отравленной воды можно встретить такие, как: «ой, ну такой бред опять» и «позавчера выпила литр этой воды, и все норм».

На сайте производителя также указано, что заводы сертифицированы и доказанно производят исключительно качественную продукцию. «Эксперты на ежегодной основе проводят аудиты предприятий. Соответствие международным стандартам и подтверждение этого соответствия наиболее авторитетным органом по сертификации — одна из составляющих успеха нашей компании на рынке», — сказано на сайте производителя.

Российские СМИ не заинтересовали публикации о якобы отравленной воде. Такие сообщения довольно широко разошлись по региональным пабликам в соцсетях и мессенджерах. Преимущественно недостоверная информация публиковалась в группах для жителей новых регионов России. Сейчас можно встретить много публикаций как с недостоверной информацией, так и посты, разоблачающие фейк.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».