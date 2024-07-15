Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:41, 16 июля 2024Мир

Вице-президента Трампа оценили по шкале «наименее плох»

Аналитик Карден: Вэнса можно сравнить с Обамой — неопытен, но умен

Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

Сенатор Джей-Ди Вэнс — не самый худший вариант в вице-президенты от Республиканской партии. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший американский дипломат Джеймс Карден.

«Я считаю правильным оценивать политиков по шкале "наименее плох", и по этому критерию Вэнс преуспел. Он наименее плох из всех вариантов, какие были у [Дональда] Трампа», — поведал Карден.

Он также сравнил Вэнса с бывшим президентом Бараком Обамой — перед началом работы на ответственных поста оба не обладали достаточным опытом, но были умны.

Вэнса утвердили кандидатом в вице-президенты США 15 июля на съезде Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин). Сенатор известен критическим отношением к американской помощи Украине, также призывает к ужесточению позиции по Китаю.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Участник спецоперации на Украине открыл стрельбу по детям на улице. Причиной стала громкая музыка

      В Ирландии назвали слова Орбана про Украину плохой новостью для Запада

      Российский боец UFC назвал преимущество американцев над соотечественниками

      Российский рецидивист расправился с новой знакомой во время пьянки в заброшенном доме

      В России захотели расширить основания для включения в реестр экстремистов

      Россиянин получил миллионы рублей за залитую квартиру и остался недоволен

      В России снизились продажи легковушек с пробегом

      Россиянка побывала в США и описала поездку фразой «Америка вынудила грустить»

      ВСУ атаковали беспилотниками пять российских регионов

      В России приставы арестовали счета лишившегося ноги в боях ветерана СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше