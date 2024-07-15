Вице-президента Трампа оценили по шкале «наименее плох»

Аналитик Карден: Вэнса можно сравнить с Обамой — неопытен, но умен

Сенатор Джей-Ди Вэнс — не самый худший вариант в вице-президенты от Республиканской партии. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший американский дипломат Джеймс Карден.

«Я считаю правильным оценивать политиков по шкале "наименее плох", и по этому критерию Вэнс преуспел. Он наименее плох из всех вариантов, какие были у [Дональда] Трампа», — поведал Карден.

Он также сравнил Вэнса с бывшим президентом Бараком Обамой — перед началом работы на ответственных поста оба не обладали достаточным опытом, но были умны.

Вэнса утвердили кандидатом в вице-президенты США 15 июля на съезде Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин). Сенатор известен критическим отношением к американской помощи Украине, также призывает к ужесточению позиции по Китаю.