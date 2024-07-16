ФСБ изъяла у россиянина десять взрывных устройств и семь килограммов взрывчатого вещества

ФСБ задержала жителя Орловской области за незаконный оборот взрывных устройств

В Орловской области силовики задержали местного жителя, причастного к незаконному обороту взрывных устройств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчину поймали с поличным при продаже запрещенных предметов. У него изъяли десять взрывных устройств промышленного изготовления и семь килограммов взрывчатого вещества.

В отношении россиянина возбуждено дело по части 2 статьи 222.1 («Незаконный сбыт взрывных устройств») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 222.1 («Покушение на незаконный сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ») УК РФ. Он отправлен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Башкирии ФСБ задержала юношу, организовавшего нарколабораторию.