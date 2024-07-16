Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:09, 16 июля 2024Силовые структуры

ФСБ изъяла у россиянина десять взрывных устройств и семь килограммов взрывчатого вещества

ФСБ задержала жителя Орловской области за незаконный оборот взрывных устройств

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Орловской области силовики задержали местного жителя, причастного к незаконному обороту взрывных устройств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчину поймали с поличным при продаже запрещенных предметов. У него изъяли десять взрывных устройств промышленного изготовления и семь килограммов взрывчатого вещества.

В отношении россиянина возбуждено дело по части 2 статьи 222.1 («Незаконный сбыт взрывных устройств») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 222.1 («Покушение на незаконный сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ») УК РФ. Он отправлен в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Башкирии ФСБ задержала юношу, организовавшего нарколабораторию.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Фашисты есть фашисты». В Кремле отреагировали на расправу азовцев над российским военнопленным

      В США заявили о планах провести чистку в спецслужбах

      18-летняя падчерица Кортни Кардашьян снялась в откровенном бикини

      Фигурант дела о мошенничестве с формой для Росгвардии высказался о своей вине

      В ООН проверят данные о расправе ВСУ над российским пленным

      В Госдуме объяснили разницу между бойкотом и отказом от участия в Олимпиаде

      Четырем россиянам вынесли приговор за подготовку к нападению на объекты госвласти

      Врач назвала способы распознать опасные родинки

      В России высказались о значимости восстановления отношений с Европой

      В Таллине захотели изменить мышление жителей при помощи Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше