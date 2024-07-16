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21:13, 16 июля 2024Силовые структуры

Определена приоритетная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье

Комиссия определила приоритетную версию крушения SSJ-100 в Подмосковье

Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры / РИА Новости

Эксперты и комиссия определили приоритетную версию авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевшего крушение под Коломной 12 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Определена наиболее приоритетная версия крушения. Дальше она будет отрабатываться путем исключения других возможных версий. По предварительным данным, крушение самолета с работой двигателей не связано», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 мог упасть в Подмосковье из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). По данным «Известий», один из техников Луховицкого авиазавода, нарушив руководство по эксплуатации, установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. В итоге некорректные показания с датчиков при наборе высоты привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей лайнер от выхода на режимы сваливания.

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      Марина Совина
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