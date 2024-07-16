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16:06, 16 июля 2024Силовые структуры

Против экоактивистки Чириковой возбуждено уголовное дело за фейки о Российской армии

СК: против экоактивистки Чириковой возбуждено дело за фейки о Российской армии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В отношении экоактивистки Евгении Чириковой (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ВС) РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным следствия, Чирикова опубликовала видео на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержатся фейки о действиях Российской армии против мирного населения Украины.

Кроме того, в отношении экоактивистки расследуются дела по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде и содействии террористической деятельности. Чирикова объявлена в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан иноагентом) к 11 годам колонии по делу о распространении фейков о Российской армии.

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      Анна Габай
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